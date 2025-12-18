Social media
Thursday, 18.12.2025
Dean Thompson
Motorsport

Exciting racing at Wahgunyah Speedway

Motorsport

Saturday thrills at Wahgunyah Speedawy

Motorsport

Triumphant return for Wahgunyah Speedway

Motorsport

Speedway prepped for Boxing Day thrills

Motorsport

Wahgunyah speedway way to light up the Murray on Saturday

Motorsport

Speedway season roars to life this Saturday at Wangaratta

Motorsport

This Sunday is race day at Wahgunyah