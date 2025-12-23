As cricketers across the Wangaratta and District Cricket Association put away the whites and stow the bats over the Christmas and new year periods, it presents a chance to reflect and recognise those players who enjoyed stunning starts to the season.

Top five players – Seniors

A grade

Batting: Geeth Alwis (Ovens Valley United) - 369 runs @ 92.25; Charith Perera (Rovers United Bruck) – 239 runs @ 59.75; Tyler Nanson (Wangaratta Magpies) – 173 runs @ 34.60; Devlin Webb (Yarrawonga Mulwala) – 168 runs @ 42; Max Marek (City Colts) – 168 runs @ 28.

Bowling: Geeth Alwis (Ovens Valley United) – 15 wickets @ 4.13; Tyler Nanson (Wangaratta Magpies) – 13 wickets @ 13.28; Angus Heslin (Yarrawonga Mulwala) – 11 wickets @ 12; Jonathan Carson (Beechworth Wanderers) – 10 wickets @ 13.20; Jacob Schonafinger (Rovers United Bruck) – 9 wickets @ 10.11.

Fielding: Brenton Surrey (Beechworth Wanderers) – 6 catches, 3 stumpings; Ryan Collier (Rovers United Bruck) – 6 catches, 2 stumpings; Lucas Ham (Benalla Bushrangers) – 5 catches, 1 stumping; Reid Clarke (Yarrawonga Mulwala) – 5 catches, 1 stumping; Max Marek (City Colts) – 4 catches.

A grade T20

Batting: Brenton Surrey (Beechworth Wanderers) – 149 runs @ 74.50; Seamus Phillips (Ovens Valley United) – 143 runs @ 35.75; Charith Perera (Rovers United Bruck) – 137 runs @ 27.40; Zac Fraser (Yarrawonga Mulwala) – 132 runs @ 33; Cooper Matheson (Wangaratta Magpies) 127 runs @ 25.40.

Bowling: Devlin Webb (Yarrawonga Mulwala) 8 wickets @ 9.5; Tyler Nanson (Wangaratta Magpies) – 8 wickets @ 16.50; David Killen (Wangaratta Magpies) – 8 wickets @ 18.25; Van Kreeck (Yarrawonga Mulwala) – 7 wickets @ 14; Jacob Schonafinger (Rovers United Bruck) – 7 wickets @ 16.

Fielding: Taylor Thomson (Beechworth Wanderers) – 4 catches; Jyda House (Yarrawonga Mulwala) – 4 catches; Daniel Saville (Ovens Valley United) – 4 catches; James Neary (Ovens Valley United) – 3 catches; Reid McNamara (Rovers United Bruck) – 3 catches.

A reserve

Batting: Dean Shaw (Rovers United Bruck) – 187 runs @ 31.17; Mitchell Copey (Delatite) – 166 runs @ 83; Dylan Barber (Benalla Bushrangers) – 143 runs @ 47.67; Ben Martin (Delatite) – 117 runs @ 39; Benjamin McMasters (Ovens Valley United) – 116 runs @ 29.

Bowling: Blake Nixon (Rovers United Bruck) – 13 wickets @ 6.92; Mitchell Purcell (Delatite) – 12 wickets @ 11.17; Jyda House (Yarrawonga Mulwala) – 10 wickets @ 9.50; Lochie Pymer (Delatite) – 10 wickets @ 17.70; Nathan Goodes (Delatite) – 9 wickets @ 8.11.

Fielding: Connor Dennis (Rovers United Bruck) – 6 catches, 1 stumping; Adam Storer (Delatite) – 6 catches; Zachary Wallace (Wangaratta Magpies) – 5 catches; Josh Heylbut (Benalla Bushrangers) – 4 catches; Cooper Thomason (Ovens Valley United) – 4 catches.

A reserve T20

Batting: Andrew Dishot (Yarrawonga Mulwala) – 116 runs @ 29; Adam Storer (Delatite) – 97 runs @ 48.50; Nathan Delaney (Benalla Bushrangers) – 86 runs @ 17.20; Rhys Grant (Wangaratta Magpies) – 82 runs @ 20.50; Nathan Cullen (Ovens Valley United) – 82 runs @ 41.

Bowling: Mark Osborne (Benalla Bushrangers) – 10 wickets @ 6.20; Jordan Rufford-Sharpe (Wangaratta Magpies) – 8 wickets @ 10.25; Benjamin McMasters (Ovens Valley United) – 7 wickets @ 8.29; Lochie Pymer (Delatite) - 6 wickets @ 9.17; Andrew Dishot (Yarrawonga Mulwala) – 6 wickets @ 12.

Fielding: Josh Heylbut (Benalla Bushrangers) - 6 catches, 1 stumping; Connor Dennis (Rovers United Bruck) – 4 catches, 1 stumping; Trent Berry (Delatite) – 4 catches; Dean Shaw (Rovers United Bruck) – 4 catches; Rhys Grant (Wangaratta Magpies) – 3 catches.

B grade

Batting: Jeremy Ackroyd (Rovers United Bruck) – 330 runs @ 66; Andrew Balfour (Rovers United Bruck) – 324 runs @ 54; Josh Harris (Ovens Valley United) – 240 runs @ 34.29; Luke Benton (Merton) – 232 runs @ 38.67; Matthew Lister (City Colts) – 200 runs @ 33.33.

Bowling: Josh Harris (Ovens Valley United) – 22 wickets @ 6.27; Henry Berriman (Merton) – 21 wickets @ 9.86; Dean Fitzpatrick (Beechworth Wanderers) – 16 wickets @ 5.44; Matthew Lister (City Colts) – 15 wickets @ 8.73; Gus Marek (City Colts) – 14 wickets @ 10.57.

Fielding: Nathan de Vries (Milawa) – 8 catches; Reuben Corsini (Milawa) – 7 catches; Jarrad Mahoney (Merton) – 6 catches; Ashley Thiseen (Yarrawonga Mulwala) – 6 catches; Steven Pickering (Benalla Bushrangers) – 6 catches.

C grade

Batting: Dane Hansted (Greta) – 353 runs @ 58.83; Greg Hoysted (Benalla Bushrangers) – 312 runs @ 62.4; Private player (Beechworth Wanderers) – 243 runs @ 40.50; Private player (Beechworth Wanderers) – 228 runs @ 32.57; Lucas Peacock (Rutherglen United) – 220 runs @ 31.43.

Bowling: Gary Browning (Yarrawonga Mulwala) – 23 wickets @ 5.52; Kade Michael (Yarrawonga Mulwala) – 17 wickets @ 13.41; Andrew Holmes (Rutherglen United) – 14 wickets @ 7; Greg Hoysted (Benalla Bushrangers) – 13 wickets @ 9.08; Private player (Beechworth Wanderers) – 13 wickets @ 10.77.

Fielding: Dan Hansted (Greta) – 9 catches, 4 stumpings; Private player (Beechworth Wanderers) – 11 catches; Damien Currie (Moyhu) – 6 catches, 5 stumpings; Jake Saville (Rutherglen United) – 6 catches; Rick Mills (Delatite) – 5 catches.

Top five players – Juniors

Under 16 Eugene Kneebone Shield

Batting: Noah White (Beechworth-Ovens Valley United) – 233 runs @ 77.67; Lenny Sims (Wangaratta Magpies) - 225 runs @ 45; Gus Marek (City Colts) – 224 runs @ 44.80; Oscar Edwards (Wangaratta Magpies) - 174 runs @ 34.80; Sam Newton (City Colts) – 164 runs @ 41.

Bowling: Harrison Skelton (Benalla Bushrangers) – 8 wickets @ 6.88; Sam Newton (City Colts) – 8 wickets @ 8.50; Andrew Fraser (Greta) – 8 wickets @ 11; Hugh Spring (City Colts) – 6 wickets @ 10.33; Logan Benton (Rovers United Bruck) – 6 wickets @ 12.17.

Fielding: Angus Leavold (Benalla Bushrangers) – 7 catches; Sam McIntosh (Greta) – 5 catches, 2 stumpings; Austin Morris (Greta) – 5 catches; Tate Llewellyn (Rovers United Bruck) – 4 catches; Lenny Sims (Wangaratta Magpies) – 4 catches.

Under 15 All Girls Cricket League

Batting: Stephanie Parsons (Rovers United Bruck) – 132 runs @ 132; Ava Penney (Wangaratta Magpies) – 130 runs @ 43.44; Bridie Kay (Wangaratta Magpies) – 77 runs @ 25.67; Krystal Fitzpatrick (Beechworth Wanderers) – 76 runs @ 38; Ella Tucker (City Colts) – 69 runs @ 17.25.

Bowling: Phoebe Cresswell (Rovers United Bruck) – 6 wickets @ 3.50; Krithi Gadela (City Colts) – 5 wickets @ 5.20; Kirsty Plevnik (Yarrawonga Mulwala) – 5 wickets @ 5.60; Ava Elkington (Rovers United Bruck) – 4 wickets @ 5.50; Stella Hill (Yarrawonga Mulwala) – 4 wickets @ 8.50.

Fielding: Kirsty Plevnik (Yarrawonga Mulwala) – 5 catches; Bridie Kay (Wangaratta Magpies) – 1 catch, 2 stumpings; Ella Tucker (City Colts) – 2 catches; Arabella Brett (City Colts) – 1 catch, 1 stumping.

Under 14 Len Hill Shield

Batting: Thomas Snell (Benalla Bushrangers) – 303 runs @ 151.50; Louis Sanderson (Ovens Valley United) – 250 runs @ 250; Noah Anderson (Benalla Bushrangers) – 231 runs @ 77; Byron Dodd (Yarrawonga Mulwala) – 194 runs @ 64.67; Mitch McMasters (Ovens Valley United) – 177 runs @ 177.

Bowling: Parker Bentley (Benalla Bushrangers) – 11 wickets @ 6.18; George Pfahlert (Beechworth Wanderers) – 9 wickets @ 4.89; Harrison O’Brien (Wangaratta Magpies) – 7 wickets @ 3.71; Jordan Knight (Yarrawonga Mulwala) – 7 wickets @ 6.14; Liam Solimo (City Colts) – 7 wickets @ 9.14.

Fielding: Thomas Snell (Benalla Bushrangers) – 7 catches, 1 stumping; Judd Campbell (City Colts) – 7 catches; Mitch McMasters (Ovens Valley United) – 4 catches, 2 stumpings; Oliver Parker (Benalla Bushrangers) – 5 catches; Noah Anderson (Benalla Bushrangers) – 5 catches.

Under 12 Blue

Batting: Tyler Mullavey (Rutherglen United) – 226 runs @ 113; Thenuk Alwis (Ovens Valley United) 193 runs @ 193; Sonny Bell (Rovers United Bruck) – 186 runs @ 93; Jake Briggs (Wangaratta Magpies) – 153 runs @ 51; Rylan Harris (Ovens Valley United) – 128 runs @ 42.67.

Bowling: Emmy Hansted (Greta) – 9 wickets @ 11.44; Beau Sanderson (Ovens Valley United) – 7 wickets @ 4.86; Fredrick Ives (Ovens Valley United) – 7 wickets @ 6.57; Archer Harris (Ovens Valley United) – 7 wickets @ 9.86; Eli Archer (Beechworth Wanderers) – 6 wickets @ 6.

Fielding: Tyler Mullavey (Rutherglen United) – 5 catches, 1 stumping; Bridie Kay (Wangaratta Magpies) – 5 catches; George McCurdy (Greta) – 5 catches; Rylan Harris (Ovens Valley United) – 4 catches, 1 stumping; Phoebe Cresswell (Rovers United Bruck) – 3 catches, 2 stumpings.

Under 12 Gold

Batting: Clancy Edward (Benalla Bushrangers) – 180 runs @ 60; Toby Smith (Benalla Bushrangers) – 178 runs @ 89; Jack McKenzie (Benalla Bushrangers) – 128 runs @ 25.60; Jake Gray (City Colts) – 126 runs @ 31.50; Tom Lambert (Benalla Bushrangers) – 110 runs @ 36.67.

Bowling: Jagga Schintler (Benalla Bushrangers) – 8 wickets @ 4.88; Miller Fowles (Benalla Bushrangers) – 7 wickets @ 6.71; Lachlan Jones (City Colts) 7 wickets @ 8.57; Jake Gray (City Colts) - 7 wickets @ 9; Luke Conway (Benalla Bushrangers) – 6 wickets @ 8.17.

Fielding: Oliver Ross (Benalla Bushrangers) – 6 catches; Jack McKenzie (Benalla Bushrangers) – 5 catches, 1 stumping; Jaxson Heatherill (Benalla Bushrangers) – 5 catches; Jake Gray (City Colts) – 5 catches; Clancy Edward (Benalla Bushrangers) – 5 catches.